Concert TRAM Alligator Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Concert TRAM Alligator

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Pop’N’Trad. Tout public. Durée 1h30.

TRAM célèbre ses 25 ans avec un nouveau répertoire.

Après « En cavale », création acoustique plus tournée vers les musiques traditionnelles,

retour à la composition et à l’énergie pop’n’trad. Mais TRAM tire tous les fruits de la rencontre avec Mélissa Zantman en célébrant l’humain, l’organique, la résonnance commune par le chant, le regard, la complicité.

TRAM, c’est une dizaine de créations originales, 6 albums et plus de 1200 concerts. .

