Concert transjura trio Musée de la Pince Montécheroux

Concert transjura trio Musée de la Pince Montécheroux dimanche 17 août 2025.

Concert transjura trio

Musée de la Pince 12 rue de la Pommeraie Montécheroux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 17:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Une musique inspirée des territoires… par trois musiciens transfrontaliers dont l’inspiration a été le massif du Jura, sa géologie, sa faune, sa flore, son climat…mais également ses habitants, leurs activités, leurs lieux de vie, leur patrimoine. Collecte de sons et d’images pour restituer une topographie sonore qui devrait résonner avec bonheur en ces derniers contreforts du Jura que sont les hauts de notre Lomont. Montécheroux, petite cité rurale nichée sur le flanc sud du Lomont, et plus particulièrement l’association Musons et Créons, gestionnaire du musée de la pince, lieu vivant de culture, est heureuse de vous présenter le TRANSJURA TRIO dans le cadre de L’été culturel . .

Musée de la Pince 12 rue de la Pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 92 68 51

English : Concert transjura trio

German : Concert transjura trio

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert transjura trio Montécheroux a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER