Concert Traversée vers l’Irlande et au-delà Théâtre Morteau

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

TRANSAT Irish Trad System nous embarque pour un voyage musical entre Irlande, Écosse et Amérique du Nord.

Porté par trois musiciens passionnés, le trio mêle traditions et sonorités modernes grâce à l’usage subtil de loopers, entre mélodies envoûtantes et improvisations électrisantes.

Le violon évoque l’océan, le bodhrán et le bouzouki font vibrer les soirées irlandaises, et la voix grave de Lucie Étienne, au charisme rock’n’roll, parachève ce tourbillon sonore.

Une traversée musicale où l’histoire et l’énergie de la musique irlandaise résonnent avec puissance, liberté… et modernité.

Tout public, à partir de 6 ans. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

