Concert Traversée vers l’Irlande et au-delà Théâtre Morteau
Concert Traversée vers l’Irlande et au-delà Théâtre Morteau vendredi 28 novembre 2025.
Concert Traversée vers l’Irlande et au-delà
Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
TRANSAT Irish Trad System nous embarque pour un voyage musical entre Irlande, Écosse et Amérique du Nord.
Porté par trois musiciens passionnés, le trio mêle traditions et sonorités modernes grâce à l’usage subtil de loopers, entre mélodies envoûtantes et improvisations électrisantes.
Le violon évoque l’océan, le bodhrán et le bouzouki font vibrer les soirées irlandaises, et la voix grave de Lucie Étienne, au charisme rock’n’roll, parachève ce tourbillon sonore.
Une traversée musicale où l’histoire et l’énergie de la musique irlandaise résonnent avec puissance, liberté… et modernité.
Tout public, à partir de 6 ans. .
Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert Traversée vers l’Irlande et au-delà
German : Concert Traversée vers l’Irlande et au-delà
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Traversée vers l’Irlande et au-delà Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER