Concert Trés Grand Groupe de Gospel (TGGG) Église Saint-François-d’Assise Aix-en-Provence

Concert Trés Grand Groupe de Gospel (TGGG)

Samedi 14 mars 2026 de 20h à 21h30. Église Saint-François-d’Assise 5 boulevard des Deux Ormes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 21:30:00

2026-03-14

Les Bulles Roses contre le cancer du sein. Plongées sous-marines thérapeutiques pour dépasser ses limites, reprendre confiance en soi.

Un programme thérapeutique et scientifique qui s’adresse à des patient(e)s suivi(e)s pour un cancer du sein.

Il est porté par le Dr VAINI COWEN, chirurgienne, et Michelle ANDRES, sophrologue, en partenariat avec les Clubs de plongée d’Aix-en-Provence AIXPLO et celui de LAMBESC.

D’après les travaux du Dr Mathieu COULANGE, chef de Médecine Hyperbare. .

Église Saint-François-d’Assise 5 boulevard des Deux Ormes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 02 94 02 bullesroz@gmail.com

English :

Les Bulles Roses against breast cancer. Therapeutic scuba diving to overcome limits and regain self-confidence.

