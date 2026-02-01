Concert trésors de la liturgie orthodoxe Eglise Notre Dame de la Paix Mâcon
Concert trésors de la liturgie orthodoxe
Eglise Notre Dame de la Paix 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Concert musique sacrée trésors de la liturgie orthodoxe.
Restitution de stage. 60 choristes.
Direction Christophe Duhamel. .
Eglise Notre Dame de la Paix 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 65 78 85 soleneviolon1@gmail.com
