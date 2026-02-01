Concert trésors de la liturgie orthodoxe Eglise Notre Dame de la Paix Mâcon

Eglise Notre Dame de la Paix 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-02-14 18:00:00
Concert musique sacrée trésors de la liturgie orthodoxe.
Restitution de stage. 60 choristes.
Direction Christophe Duhamel.   .

Eglise Notre Dame de la Paix 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 65 78 85  soleneviolon1@gmail.com

