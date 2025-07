Concert Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Traditionnels Villefranche-de-Rouergue

Concert Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Traditionnels Villefranche-de-Rouergue mardi 12 août 2025.

Concert Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Traditionnels

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Tarif Réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Trésors du Chant Orthodoxe et Chants traditionnels « Khutoretskaya Vocal Consort » est un ensemble vocal de chants traditionnels (liturgie et chœurs orthodoxes) avec Yulia Khutoretskaya à la direction et la participation d’Artur Burniev à la basse.

Yulia KHUTORETSKAYA et les artistes du “Khutoretskaya Vocal Consort” sont heureux de vous proposer durant ce mois d’août 2025 une nouvelle série de concerts de haute qualité “Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Traditionnels”. Ce faisant, ces artistes perpétuent la présentation de l’excellence vocale, liée à une profonde spiritualité, auxquelles ils nous ont habituées à travers les différentes expressions du chant orthodoxe et des chants traditionnels réalisées ces dernières années en France dans le cadre des plus importants festivals.

Le programme est constitué des plus beaux chants de la Divine Liturgie Orthodoxe mais aussi de chants spirituels qui reflètent toute la beauté spirituelle de l’âme orthodoxe, on y trouve également des chants byzantins, arméniens et géorgiens et des chants traditionnels, sauf à Saint-Amant-de-Boixe où le programme sera exclusivement sacré.

Les artistes occupent l’espace, se réunissant ou se séparant au gré des chants, mettant en avant un ou plusieurs solistes. 16 .

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

English :

Treasures of Orthodox Chant and Traditional Songs « Khutoretskaya Vocal Consort » is a vocal ensemble of traditional songs (Orthodox liturgy and chants) with Yulia Khutoretskaya as conductor and Artur Burniev on bass.

German :

Schätze des Orthodoxen Gesangs und traditionelle Gesänge « Khutoretskaya Vocal Consort » ist ein Vokalensemble für traditionelle Gesänge (orthodoxe Liturgie und Chöre) mit Yulia Khutoretskaya als Dirigentin und Artur Burniev am Bass.

Italiano :

Tesori del canto ortodosso e dei canti tradizionali Il « Khutoretskaya Vocal Consort » è un ensemble vocale di canti tradizionali (liturgia ortodossa e canti) con Yulia Khutoretskaya come direttrice e Artur Burniev al basso.

Espanol :

Tesoros de cantos ortodoxos y canciones tradicionales « Khutoretskaya Vocal Consort » es un conjunto vocal de canciones tradicionales (liturgia ortodoxa y cantos) con Yulia Khutoretskaya como directora y Artur Burniev al bajo.

L’événement Concert Trésors du Chant Orthodoxe et Chants Traditionnels Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)