Concert tri gentone Clansayes

Concert tri gentone Clansayes vendredi 5 septembre 2025.

Concert tri gentone

eglise saint michel Clansayes Drôme

Début : 2025-09-05 18:00:00
2025-09-05

le trio gentone interprétera des œuvres de Malher,Brahms et Shumann
eglise saint michel Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 48 67 24  regis.barras26@gmail.com

English :

the gentone trio performs works by Malher, Brahms and Shumann

German :

das gentone trio wird Werke von Malher,Brahms und Shumann interpretieren

Italiano :

il trio gentone eseguirà opere di Malher, Brahms e Shumann

Espanol :

el trío gentone interpretará obras de malher, brahms y shumann

