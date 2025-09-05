Concert tri gentone Clansayes
Concert tri gentone Clansayes vendredi 5 septembre 2025.
Concert tri gentone
eglise saint michel Clansayes Drôme
Début : 2025-09-05 18:00:00
fin : 2025-09-05
2025-09-05
le trio gentone interprétera des œuvres de Malher,Brahms et Shumann
eglise saint michel Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 48 67 24 regis.barras26@gmail.com
English :
the gentone trio performs works by Malher, Brahms and Shumann
German :
das gentone trio wird Werke von Malher,Brahms und Shumann interpretieren
Italiano :
il trio gentone eseguirà opere di Malher, Brahms e Shumann
Espanol :
el trío gentone interpretará obras de malher, brahms y shumann
L’événement Concert tri gentone Clansayes a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence