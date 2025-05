Concert -Triade Musique Figeac – Figeac, 17 mai 2025 16:00, Figeac.

Lot

Concert -Triade Musique Figeac salle balène Figeac Lot

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-05-17 16:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Triade vous propose une soirée avec musique, chant, danse et poésie…

Au programme

16h Audition

18h Apéro dînatoire

19h Concert d’élèves

Participation libre .

salle balène

Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

Triade offers an evening of music, song, dance and poetry?

German :

Triade bietet Ihnen einen Abend mit Musik, Gesang, Tanz und Poesie?

Italiano :

Triade vi invita a una serata di musica, canto, danza e poesia?

Espanol :

Triade le invita a una velada de música, canto, danza y poesía..

