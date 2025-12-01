Concert TRIBU Place de l’église Le Pouliguen

Concert TRIBU Place de l’église Le Pouliguen samedi 20 décembre 2025.

Concert TRIBU

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Chants polyphoniques du monde. Ce groupe vocal est composé de 6 chanteurs et 1 pianiste.   .

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08  accueil@mairie-lepouliguen.fr

