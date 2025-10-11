CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde samedi 11 octobre 2025.

CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Formule Concert seul 34,70 €

Concert debout, immersion totale au plus près de la scène.

Ambiance live, rythmée, dansante… impossible de rester en place !

Formule Concert + Tapas (hors boisson) 54,70 €

Commencez la soirée en douceur avec une pause gourmande, avant de vous laisser emporter par les hits d’ABBA.

Billetterie disponible en ligne sur notre site internet et point de vente à l’Office du Tourisme de Brive-la-Gaillarde. .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard)

German : CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard)

Italiano :

Espanol : CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard)

L’événement CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-02 par Brive Tourisme