CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

CONCERT TRIBUTE ABBA CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard)
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-10-11
2025-10-11
Formule Concert seul 34,70 €
Concert debout, immersion totale au plus près de la scène.
Ambiance live, rythmée, dansante… impossible de rester en place !
Formule Concert + Tapas (hors boisson) 54,70 €
Commencez la soirée en douceur avec une pause gourmande, avant de vous laisser emporter par les hits d’ABBA.
Billetterie disponible en ligne sur notre site internet et point de vente à l’Office du Tourisme de Brive-la-Gaillarde. .
