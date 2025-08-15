Concert Tribute Calogero, Michel Berger et France Gall Kiosque du Jardin Public Montélimar

Concert Tribute Calogero, Michel Berger et France Gall Kiosque du Jardin Public Montélimar vendredi 15 août 2025.

Concert Tribute Calogero, Michel Berger et France Gall

Kiosque du Jardin Public 43 Boulevard Desmarais Montélimar Drôme

Début : Vendredi 2025-08-15 20:30:00

fin : 2025-08-16 23:45:00

2025-08-15

Venez chanter et danser au concert Tribute Fidèle Calogero ainsi que Michel Berger et France Gall !

Kiosque du Jardin Public 43 Boulevard Desmarais Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr

English :

Come and sing and dance at the Tribute Fidèle concert featuring Calogero, Michel Berger and France Gall!

German :

Singen und tanzen Sie beim Tribute Fidelity-Konzert von Calogero sowie Michel Berger und France Gall!

Italiano :

Venite a cantare e a ballare al concerto Tribute Fidèle con Calogero, Michel Berger e France Gall!

Espanol :

Venga a cantar y bailar al ritmo del concierto Tributo Fidèle con Calogero, Michel Berger y France Gall

L’événement Concert Tribute Calogero, Michel Berger et France Gall Montélimar a été mis à jour le 2025-07-29 par Montélimar Tourisme Agglomération