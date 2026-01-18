Concert tribute Céline Dion- Concert assis (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

Concert tribute Céline Dion- Concert assis (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Préparez-vous pour une soirée épique au Cabaret Gaillard ! Venez vous éclater en chantant et en dansant sur les tubes légendaires de la diva incontestée Céline Dion.

Un hommage incroyable par la Compagnie D’eux Tribute to Céline Dion.

Billet Concert Seul Assis 39,70€

Formule Repas + Concert 59,70€

Formule Repas + Concert catégorie OR 69,70€ .

English : Concert tribute Céline Dion- Concert assis (Le Cabaret Gaillard)

