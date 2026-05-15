Concert Tribute Coldplay Ferme de rabodange Cussy

Cussy

Concert Tribute Coldplay

Ferme de rabodange Bayeux Aventure Cussy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Chaque vendredi de juillet et août, Bayeux Aventure organise des soirées concerts en plein air dans une ambiance festive et conviviale. Restauration sur place, cadre naturel et familial, bonne humeur au rendez-vous.

Jauge limitée à 4000 personnes.

Pique-nique interdit sur le site.

Tout l’été, les vendredis soirs deviennent festifs à Bayeux Aventure.

La soirée débute avec un premier groupe local ou régional, suivi d’un grand tribute pour reprendre les plus grands classiques en live, avant de finir avec un DJ set en plein air. Restauration et buvette sur place.

Jauge limitée à 4000 personnes.

Pique-nique interdit. .

Ferme de rabodange Bayeux Aventure Cussy 14400 Calvados Normandie +33 2 61 79 02 79 bayeux.aventure@gmail.com

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English : Concert Tribute Coldplay

Every Friday in July and August, Bayeux Aventure organises open-air concerts in a festive and friendly atmosphere. On-site catering, a natural, family-friendly setting and plenty of fun.

Capacity limited to 4,000 people.

No picnics allowed on site.

L’événement Concert Tribute Coldplay Cussy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom