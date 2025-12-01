CONCERT TRIBUTE JANIS JOPLIN Saint-Pé-d’Ardet

CONCERT TRIBUTE JANIS JOPLIN

L’AFFENAGE Saint-Pé-d’Ardet Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 21:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

2025-12-20

Nous vous invitons à vous plonger dans une ambiance soul psychédélique avec un tribute Janis Joplin !!!

Les Kozmic Soul Shakers explorent le répertoire de Janis Joplin dans un set blues-rock fidèle à l’esthétique des années 60/70. Le groupe reprend ses titres incontournables ainsi que quelques morceaux moins connus, en respectant les nuances et la dynamique de l’époque. Formé en 2024, le quartet met l’accent sur l’énergie du live, la couleur vocale et l’esprit brut qui caractérisent cette musique. Leur set propose une interprétation fidèle mais vivante, pensée pour faire redécouvrir l’univers de Janis Joplin dans une approche à la fois actuelle et authentique.

L’AFFENAGE Saint-Pé-d’Ardet 31510 Haute-Garonne Occitanie lagrangedelaffenage@outlook.com

English :

We invite you to immerse yourself in a psychedelic soul atmosphere with a Janis Joplin tribute!!!!

