Concert Tribute JJ Goldman par le groupe Bonne Idée Magic Mirrors Istres

Concert Tribute JJ Goldman par le groupe Bonne Idée

Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h30.

Complet. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Après avoir conquis le public l’an passé, le groupe revient sur la scène du Magic Mirrors avec un nouveau concert en LIVE. Cette fois, ils rendent hommage à trois monuments de la musique Jean-Jacques Goldman, Carole Fredericks et Céline Dion.

Le groupe, fidèle à son énergie unique, propose un voyage musical où chaque chanson résonne avec émotion. Les arrangements soignés, les harmonies parfaites et l’alchimie des voix promettent un moment inoubliable, où chaque note ravivera des souvenirs et fera battre les cœurs. Un hommage vibrant, un show exceptionnel et une véritable célébration de ces artistes intemporels qui continuent de marquer les esprits. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 07 42 77 magicmirrors@istres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After winning over audiences last year, the band return to the Magic Mirrors stage with a new LIVE concert. This time, they pay tribute to three musical monuments: Jean-Jacques Goldman, Carole Fredericks and Céline Dion.

L’événement Concert Tribute JJ Goldman par le groupe Bonne Idée Istres a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme d’Istres