Informations pratiques

Montargis

Concert Tribute Pink Floyd

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Concert Tribute Pink Floyd

Glory Wall rend hommage à un des pionniers du rock progressif en interprétant leurs plus grands succès et en restituant fidèlement les sons et atmosphères originaux. Le spectacle s’inspire principalement des concerts immortalisés par le disque PULSE en 1994 à Londres. 15 .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Pink Floyd Tribute Concert

L’événement Concert Tribute Pink Floyd Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS