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Concert Tribute Pink Floyd Montargis

jeudi 17 septembre 2026 · Montargis

Concert Tribute Pink Floyd Montargis

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
2 Rue Franklin Roosevelt
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif

Montargis

Concert Tribute Pink Floyd

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Concert Tribute Pink Floyd
Glory Wall rend hommage à un des pionniers du rock progressif en interprétant leurs plus grands succès et en restituant fidèlement les sons et atmosphères originaux. Le spectacle s’inspire principalement des concerts immortalisés par le disque PULSE en 1994 à Londres. 15  .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Pink Floyd Tribute Concert

L’événement Concert Tribute Pink Floyd Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS

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