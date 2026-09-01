Concert Tribute Pink Floyd Montargis
jeudi 17 septembre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Concert Tribute Pink Floyd
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Concert Tribute Pink Floyd
Glory Wall rend hommage à un des pionniers du rock progressif en interprétant leurs plus grands succès et en restituant fidèlement les sons et atmosphères originaux. Le spectacle s’inspire principalement des concerts immortalisés par le disque PULSE en 1994 à Londres. 15 .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pink Floyd Tribute Concert
L’événement Concert Tribute Pink Floyd Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Découverte de la plateforme Pix Montargis 19 septembre 2026
- Au fil de l’eau – 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, Musée Girodet, Montargis 19 septembre 2026
- « En eaux troubles… », Musée Girodet, Montargis 19 septembre 2026
- 43ème Journées Européennes du Patrimoine au Musée Girodet Montargis 19 septembre 2026
- Visite guidée du temple protestant de Montargis, Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France, Montargis 19 septembre 2026