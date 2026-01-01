Concert Tribute Queen West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

Concert Tribute Queen West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 21:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Plongez dans l’univers vibrant de Queen, un groupe talentueux qui vous fera danser !

Ne manquez pas cette occasion de vivre la magie de la musique en direct, de rencontrer des passionnés, et de créer des souvenirs mémorables. .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Tribute Queen West Parc La Richardais a été mis à jour le 2025-12-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme