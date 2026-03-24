Concert Tribute Queens of Rock Place Grégoire de Tours Brioude
Concert Tribute Queens of Rock Place Grégoire de Tours Brioude samedi 11 avril 2026.
Concert Tribute Queens of Rock
Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
La thématique sera les femmes dans le rock !
Première partie diffusion d’un documentaire sur les Femmes dans le rock et un Groupe musiques actuelles de l’école de musique du Brivadois.
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 06 31 52
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English :
The theme will be women in rock!
First part: screening of a documentary on women in rock and a contemporary music group from the Brivadois music school.
L’événement Concert Tribute Queens of Rock Brioude a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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