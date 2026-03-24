Concert Tribute Queens of Rock Place Grégoire de Tours Brioude

Concert Tribute Queens of Rock

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La thématique sera les femmes dans le rock !

Première partie diffusion d’un documentaire sur les Femmes dans le rock et un Groupe musiques actuelles de l’école de musique du Brivadois.

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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 06 31 52

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English :

The theme will be women in rock!

First part: screening of a documentary on women in rock and a contemporary music group from the Brivadois music school.

L’événement Concert Tribute Queens of Rock Brioude a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne