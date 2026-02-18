Concert Tribute Rammstein & Evanescence Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Concert Tribute Rammstein & Evanescence Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Retrouvez Sonnenschein et Dear Sally pour une soirée incroyablement Metal. Entre nostalgie et partage, vous ne le regretterez pas !

Venez chanter et vibrer aux sons d’Evanescence et Rammstein !

Sonneschein est, depuis 2011, un groupe tribute dédié à l’iconique groupe allemand Rammstein. Il est composé de cinq membres, chacun apportant une grande expertise dans leur domaine, pour retranscrire la puissance et l’énergie de Rammstein sur scène.

Avec une passion pour la musique et une dévotion pour rendre hommage à l’un des groupes les plus influents de l’industrie du métal, Sonnenschein a créé une expérience de concert unique pour les fans de Rammstein.

Leurs spectacles incluent des versions fidèles des tubes de Rammstein, comme Du Hast et Ich Will , ainsi que des performances époustouflantes avec des costumes détaillés, des effets spéciaux et pyrotechniques pour recréer l’environnement électrisant des concerts de Rammstein. Les membres de Sonnenschein s’efforcent de capturer l’essence de Rammstein tout en y rajoutant leur propre touche artistique distinctive, créant ainsi des moments mémorables lors de leurs spectacles.

Dear Sally est un tribute band d’Evanescence qui allie puissance musicale et univers visuel inspiré de Tim Burton. Avec des décors et tenues rappelant l’ambiance gothique et poétique du cinéaste, le groupe plonge le public dans une ambiance sombre et féérique.

Porté par une chanteuse dont le timbre rappelle celui d’Amy Lee, Dear Sally recrée avec intensité les morceaux emblématiques d’Evanescence pour une voyage musical inoubliage.Tout public

English :

Join Sonnenschein and Dear Sally for an incredibly Metal evening. Nostalgia and sharing, you won’t regret it!

Come and sing along to the sounds of Evanescence and Rammstein!

Since 2011, Sonneschein has been a tribute band dedicated to the iconic German group Rammstein. The five-member band brings a wealth of expertise to the task of bringing the power and energy of Rammstein to the stage.

With a passion for music and a devotion to paying tribute to one of the metal industry’s most influential bands, Sonnenschein has created a unique concert experience for Rammstein fans.

Their shows include faithful versions of Rammstein hits such as Du Hast and Ich Will , as well as breathtaking performances with detailed costumes, special effects and pyrotechnics to recreate the electrifying environment of Rammstein concerts. The members of Sonnenschein strive to capture the essence of Rammstein while adding their own distinctive artistic touch, creating memorable moments at their shows.

Dear Sally is an Evanescence tribute band that combines musical power with a Tim Burton-inspired visual universe. With sets and outfits reminiscent of the film-maker’s gothic and poetic ambience, the band plunges the audience into a darkly fairytale-like atmosphere.

Carried by a singer whose timbre recalls that of Amy Lee, Dear Sally recreates Evanescence’s emblematic songs with intensity for an unforgettable musical journey.

