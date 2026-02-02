Concert Tribute Telephone au profit du Téléthon

Salle An Ty Roz Moréac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Concert tribute au groupe Téléphone.

10 €. Org. TRIAU.

Billetterie sur Hello Asso et Carrefour Marquet à Locminé. Seulement par chèque à Carrefour. .

Salle An Ty Roz Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 53 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Tribute Telephone au profit du Téléthon Moréac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE