Concert Tribute Telephone au profit du Téléthon Moréac
Concert Tribute Telephone au profit du Téléthon Moréac samedi 14 février 2026.
Concert Tribute Telephone au profit du Téléthon
Salle An Ty Roz Moréac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Concert tribute au groupe Téléphone.
10 €. Org. TRIAU.
Billetterie sur Hello Asso et Carrefour Marquet à Locminé. Seulement par chèque à Carrefour. .
Salle An Ty Roz Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 53 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Tribute Telephone au profit du Téléthon Moréac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE