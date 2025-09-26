CONCERT TRIBUTE THE BEATLES CONCERT DEBOUT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Les BEATLES SOUL reprennent avec passion et énergie les chansons les plus emblématiques des Beatles, avec toute l’âme (« soul », en anglais) du mythique quatuor de Liverpool.

Ce groupe toulousain composé de quatre musiciens chevronnés fait revivre pour votre plus grand plaisir les plus grands succès des Fab Four.

Fans inconditionnels des Beatles, ils interprètent leur répertoire depuis leurs débuts et vous proposent une expérience musicale de 1h45, en hommage vibrant et fidèle.

Formule Concert seul 34,70 €

Formule Concert + Tapas 54,70 €* .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

