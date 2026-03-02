Concert Tribute The Police Ploeren
Concert Tribute The Police Ploeren vendredi 10 avril 2026.
Concert Tribute The Police
Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10 23:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Le Domaine Le Mezo ouvre sa scène à une soirée placée sous le signe du rock new wave et des riffs iconiques. Le vendredi 10 avril 2026, venez revivre l’énergie incomparable de The Police, portée par le tribute fidèle et vibrant D’You Call the Police qui redonne vie aux plus grands titres du légendaire trio. .
Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
L’événement Concert Tribute The Police Ploeren a été mis à jour le 2026-03-02 par ADT 56