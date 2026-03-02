Concert Tribute The Police Ploeren

Concert Tribute The Police

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Le Domaine Le Mezo ouvre sa scène à une soirée placée sous le signe du rock new wave et des riffs iconiques. Le vendredi 10 avril 2026, venez revivre l’énergie incomparable de The Police, portée par le tribute fidèle et vibrant D’You Call the Police qui redonne vie aux plus grands titres du légendaire trio. .

