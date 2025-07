Concert Tribute Tina Turner Salle polyvalente Narrosse

Concert Tribute Tina Turner Salle polyvalente Narrosse samedi 4 octobre 2025.

Concert Tribute Tina Turner

Salle polyvalente 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Pour son 10ème anniversaire, l’Association Musica Esperanza propose une concert original et inédit.

Tiphany Bi, la chanteuse du groupe, est récemment passée dans The Voice 2025 avec brio. Cette artiste à la voix unique sera accompagnée sur scène de 7 musiciens talentueux pour faire revivre les plus grands moments de la diva qui a marqué plusieurs générations. Ses performances vocales et scéniques pour passer un moment inoubliable. Deux heures de show exceptionnel pour chanter, danser et retrouver avec émotion, les titres les plus emblématiques, de la période disco aux duos mythiques. Une épopée musicale qui remonte même jusqu’aux racines de la black musique des années 70’s. Un spectacle à ne pas manquer à Narrosse, sur l’Agglomération du Grand Dax.

le groupe Los Latineros assurera une première partie de 19h30 à 21h00. Ouverture des portes 19h .

Salle polyvalente 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

