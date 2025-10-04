CONCERT TRIBUTE TINA TURNER – SALLE POLYVALENTE COMMUNALE Narrosse

CONCERT TRIBUTE TINA TURNER – SALLE POLYVALENTE COMMUNALE Narrosse samedi 4 octobre 2025.

MUSICA ESPERANZA PRÉSENTE : CONCERT TRIBUTE TINA TURNERPour son 10ème anniversaire Musica Esperanza vous propose son 2ème concert original et inédit dans les Landes et Pays Basque :Tina Thunder Tribute, le meilleur tribute de France de Tina Turner !Tiphany Bi, la chanteuse du groupe, est récemment passée dans The Voice 2025 avec brio. Cette artiste à la voix unique sera accompagnée sur scène de 7 musiciens talentueux pour faire revivre les plus grands moments de la diva !Premère Partie : Los Latineros de 19h30 à 21h00Concert Tribute Tina Turner à 21h00Bodega/Concert : Une restauration Bar Sandwich Tapas à partir de 19 heures et tout au long du concert.Renseignements 06 20 51 30 56. musicaesperanza40@gmail.comParking gratuit

SALLE POLYVALENTE COMMUNALE 117 RUES DES ECOLES 40180 Narrosse 40