Concert Tribute to Glenn Miller Orchestra

Théâtre Le Normandy, Le Havre

Début : 2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

Juin 44, c’est le débarquement des 20 musiciens dans la salle. La libération a sonné, c’est la liesse, et les chewing-gum et chocolats pleuvent sur le public ; le ton est donné.

Ici et là, des anecdotes pleines d’humour sur la vie de Glenn Miller et son grand orchestre.

La chanteuse Sophie Gouby envoute son public avec sa voix au talent et charme évidents.

Qui n’a jamais dansé sur “In the mood” succès planétaire.

Réservation obligatoire .

contact@theatrelenormandy.com

English : Concert Tribute to Glenn Miller Orchestra

