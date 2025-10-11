Concert Tribute to J-J GOLDMAN Salle Polyvalente Fontvieille

Concert Tribute to J-J GOLDMAN Salle Polyvalente Fontvieille samedi 11 octobre 2025.

Concert Tribute to J-J GOLDMAN

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 19h30.

Ouverture des portes à 19h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Venez vivre une soirée exceptionnelle en musique avec un concert hommage à Jean-Jacques Goldman !

Concert en soutien à L’ Amicale pour le don de sang bénévole de Fontvieille



(Re)découvrez ses plus grands succès, interprétés avec passion par le groupe Bonne Idée Tribute Goldman, pour une soirée pleine d’émotions, de souvenirs et de partage.

1ére partie JAZZ avec la participation de l’école de musique de Fontvieille



Entrée 11€ sur réservation ou 15€ sur place.



Foodtruck et buvette sur place

Parking gratuit



Ne manquez pas cette occasion unique de revivre les plus belles chansons de Goldman, dans une ambiance festive et chaleureuse ! .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02

English :

Come and enjoy an exceptional evening of music with a tribute concert to Jean-Jacques Goldman!

German :

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Musikabend mit einem Tributkonzert für Jean-Jacques Goldman!

Italiano :

Venite a godervi un’eccezionale serata di musica con un concerto tributo a Jean-Jacques Goldman!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de una excepcional velada musical con un concierto homenaje a Jean-Jacques Goldman!

L’événement Concert Tribute to J-J GOLDMAN Fontvieille a été mis à jour le 2025-08-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles