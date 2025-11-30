Concert Tribute to Rock Haguenau

Concert Tribute to Rock

La Chorale 1857 s’associe à l’Orchestre Saint-Barthélémy de Mulhouse pour vous offrir un voyage musical explosif au cœur des plus grands classiques du rock.

Concert TRIBUTE TO ROCK Chorale 1857 & Orchestre Musique Saint-Barthélémy de Mulhouse

Au programme des arrangements inédits, des jeux de lumières, l’énergie de nos choristes et musiciens sur scène, et une ambiance garantie pour revivre ensemble les légendes du rock.

Entrée Billetterie prévente en ligne Hello Asso à partir du 1er Novembre

https://www.helloasso.com/…/concert-tribute-to-rock-2 ou magasin Optique Schneider

Caisse du soir .

2 rue du houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 99 96 01 contacter1857@gmail.com

English :

Chorale 1857 joins forces with Mulhouse?s Orchestre Saint-Barthélémy for an explosive musical journey through rock?s greatest classics.

German :

Der Chorale 1857 hat sich mit dem Orchestre Saint-Barthélémy de Mulhouse zusammengeschlossen, um Ihnen eine explosive musikalische Reise durch die größten Rockklassiker zu bieten.

Italiano :

La Chorale 1857 unisce le forze con l’Orchestre Saint-Barthélémy di Mulhouse per accompagnarvi in un esplosivo viaggio musicale nel cuore dei più grandi classici del rock’n’roll.

Espanol :

La Coral 1857 se une a la Orquesta Saint-Barthélémy de Mulhouse para llevarle en un explosivo viaje musical al corazón de los grandes clásicos del rock?n?roll.

