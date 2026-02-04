Concert: Tribute to U2 Addiction Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
Concert: Tribute to U2 Addiction Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar samedi 7 mars 2026.
Concert: Tribute to U2 Addiction
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 34.24 – 34.24 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Vivez l’énergie de U2 avec U2 Addiction ! Un concert hommage fidèle et puissant reprenant les plus grands classiques du groupe légendaire. Une soirée rock immersive à ne pas manquer pour tous les fans !
.
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 51 40 28 marie-claude.markarian@fam-music.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience the energy of U2 with U2 Addiction! A faithful and powerful tribute concert featuring the legendary band’s greatest classics. An immersive rock evening not to be missed by any fan!
L’événement Concert: Tribute to U2 Addiction Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération