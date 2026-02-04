Concert: Tribute to U2 Addiction Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Concert: Tribute to U2 Addiction

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 34.24 – 34.24 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

2026-03-07

Vivez l’énergie de U2 avec U2 Addiction ! Un concert hommage fidèle et puissant reprenant les plus grands classiques du groupe légendaire. Une soirée rock immersive à ne pas manquer pour tous les fans !

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 51 40 28 marie-claude.markarian@fam-music.com

English :

Experience the energy of U2 with U2 Addiction! A faithful and powerful tribute concert featuring the legendary band’s greatest classics. An immersive rock evening not to be missed by any fan!

