Concert Trin Jila café associatif la forge La Tagnière

Concert Trin Jila

café associatif la forge 87 Rue des Cinq Foires La Tagnière Saône-et-Loire

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:30:00

2026-02-20

Trin Jila (qui signifie trois coeurs en langue romani) est née d’une rencontre entre Marion, Fred et Renaud.

Trois multi-instrumentistes amoureux des musiques traditionnelles de tous bords, et qui ont l’art d’arranger , de s’approprier des morceaux Géorgiens, Tziganes , Italiens , Bretons …et bien d’autres!!!

Une musique à danser sous forme de BAL-TRAD, ou en concert juste à écouter .Le mélange des voix, accordéon, violon, flûtes, guitare et autres instruments d’ici et d’ailleurs vous emmènent dans un voyage intense et chaleureux où l’âme de ces trois musiciens sauront vous toucher en plein coeur. .

café associatif la forge 87 Rue des Cinq Foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 30 99 89 cafelaforge71@gmail.com

