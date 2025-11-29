Concert Trinational MicroFest Haguenau
Concert Trinational MicroFest Haguenau samedi 29 novembre 2025.
Concert Trinational MicroFest
Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 17:30:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Pour son prochain concert, l’Orchestre Symphonique vous propose une symphonie de Haydn, une œuvre de Sibelius, mais aussi une pièce de Julián Carrillo et la création de Métamorphoses composé par Iradj Sahbaï !
Ce concert entre dans la programmation de la toute première édition du Trinational MicroFest, un festival franco-germano-suisse dédié à la musique microtonale et à la création contemporaine, qui rend hommage cette année au pionnier du microtonalisme Julián Carrillo dont on fête le 150e anniversaire.
Distribution
Anna Paolina Hasslacher, piano
Orchestre Symphonique de Haguenau
Marc Haas, direction .
Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 61 56 oshaguenau@gmail.com
English :
For its next concert, the Symphony Orchestra offers a symphony by Haydn, a work by Sibelius, as well as a piece by Julián Carrillo and the premiere of Métamorphoses composed by Iradj Sahbaï!
German :
In seinem nächsten Konzert präsentiert Ihnen das Symphonieorchester eine Haydn-Symphonie, ein Werk von Sibelius, aber auch ein Stück von Julián Carrillo und die Uraufführung von Metamorphoses , komponiert von Iradj Sahbaï!
Italiano :
Per il prossimo concerto, l’Orchestra Sinfonica propone una sinfonia di Haydn, un’opera di Sibelius, un pezzo di Julián Carrillo e la prima di Métamorphoses composta da Iradj Sahbaï!
Espanol :
Para su próximo concierto, la Orquesta Sinfónica ofrece una sinfonía de Haydn, una obra de Sibelius, una pieza de Julián Carrillo y ¡el estreno de Métamorphoses compuesta por Iradj Sahbaï!
