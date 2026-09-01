Concert Trio 321 Auditorium du Conservatoire Limoges
jeudi 24 septembre 2026 · Auditorium du Conservatoire · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Concert Trio 321
Auditorium du Conservatoire 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24 21:00:00
Date(s) :
2026-09-24
L’Association des Amis du Conservatoire de Limoges a le plaisir de vous inviter à son concert de rentrée, jeudi 24 septembre 2026 à 20:00.
À cette occasion, Thomas Costille au piano, Anne-Sophie Lebourg à la clarinette et Damien Royannais au saxophone se produiront en solo, en duo et en trio pour un programme d’une heure consacré à des œuvres de Mikhaïl Glinka, de Johannes Brahms, de Camille Saint-Saëns, d’Henri Dutilleux, de Svante Henryson et d’Astor Piazzolla.
Pour venir assister à cet évènement, n’hésitez pas à vous inscrire en ligne. .
Auditorium du Conservatoire 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine adclimoges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Trio 321
L’événement Concert Trio 321 Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Exposition Plòu, plòu ! Comptines limousines occitan-français pour petits et grands par des élèves du Conservatoire de Limoges Librariá occitana Limoges 15 septembre 2026
- Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges C.C.I Limoges Limoges 15 septembre 2026
- Exposition Entre sacré et urbain Espace Noriac Limoges 16 septembre 2026
- Stand infos : Objectif job étudiant !, Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges 16 septembre 2026
- Le Voyage Moléculaire, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges 16 septembre 2026