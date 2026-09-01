Concert Trio 321 Auditorium du Conservatoire Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concert Trio 321

Auditorium du Conservatoire 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 21:00:00

Date(s) :

2026-09-24

L’Association des Amis du Conservatoire de Limoges a le plaisir de vous inviter à son concert de rentrée, jeudi 24 septembre 2026 à 20:00.

À cette occasion, Thomas Costille au piano, Anne-Sophie Lebourg à la clarinette et Damien Royannais au saxophone se produiront en solo, en duo et en trio pour un programme d’une heure consacré à des œuvres de Mikhaïl Glinka, de Johannes Brahms, de Camille Saint-Saëns, d’Henri Dutilleux, de Svante Henryson et d’Astor Piazzolla.

Pour venir assister à cet évènement, n’hésitez pas à vous inscrire en ligne. .

Auditorium du Conservatoire 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine adclimoges@gmail.com

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English : Concert Trio 321

L’événement Concert Trio 321 Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole