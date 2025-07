Concert trio à cordes pincées de Paris Temple de l’Eglise protestante Arcachon

Temple de l’Eglise protestante Allée Anglicane Arcachon Gironde

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Un voyage musical extraordinaire vous attend avec le Trio à Cordes Pincées de Paris ! Ce trio virtuose, composé de Zdenka Ostadalova au clavecin, Gérard Verba à la guitare et José Mendoza au charango, vous invite à un périple musical unique à travers les époques et les continents.

Au programme un savoureux mélange de musiques classiques européennes, d’œuvres baroques et contemporaines, et de pièces issues du répertoire latino-américain. Laissez-vous transporter par la virtuosité des musiciens et la beauté des mélodies, pour un moment de pur enchantement. .

Temple de l’Eglise protestante Allée Anglicane Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 23 91 65 gerard.verba@gmail.com

