Concert Trio Artigny Montbazon

Clara BOYER (flûte 18 ans), Miho PASCAL (Violoncelle 15 ans) et Angelina NATAL (Piano 18 ans) se rencontrent en octobre 2021 dans le cadre d’un concert Jeunes Talents organisé par le Festival Syrinx au Château d’Artigny, en Touraine.
L’Association Passeport des Arts oeuvre au repérage de jeunes talents classiques et sensibilise à la pratique de la musique classique (en particulier par le répertoire de la musique de chambr
Programme
Cocktail à partir de 19h
Concert à partir de 19h30
Cocktail concert 45€ pers
Cocktail, concert, dîner (boissons incluses) 130€ pers
Weekend musical (cocktail, concert, dîner, nuit) 243€ pers
Réservation 02 47 34 30 30
✉️ contact@artigny.com 45 .
92 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 30 30
English :
