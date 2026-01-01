Concert Trio Artigny Montbazon

Concert Trio Artigny

Clara BOYER (flûte 18 ans), Miho PASCAL (Violoncelle 15 ans) et Angelina NATAL (Piano 18 ans) se rencontrent en octobre 2021 dans le cadre d’un concert Jeunes Talents organisé par le Festival Syrinx au Château d’Artigny, en Touraine.

Clara BOYER (flûte 18 ans), Miho PASCAL (Violoncelle 15 ans) et Angelina NATAL (Piano 18 ans) se rencontrent en octobre 2021 dans le cadre d’un concert Jeunes Talents organisé par le Festival Syrinx au Château d’Artigny, en Touraine.

L’Association Passeport des Arts oeuvre au repérage de jeunes talents classiques et sensibilise à la pratique de la musique classique (en particulier par le répertoire de la musique de chambr

Programme

Cocktail à partir de 19h

Concert à partir de 19h30

Cocktail concert 45€ pers

Cocktail, concert, dîner (boissons incluses) 130€ pers

Weekend musical (cocktail, concert, dîner, nuit) 243€ pers

Réservation 02 47 34 30 30

contact@artigny.com

92 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 30 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

