Concert Trio Ascolta Monastère Sainte-Croix

Concert Trio Ascolta Monastère Sainte-Croix dimanche 9 novembre 2025.

Concert Trio Ascolta

Monastère 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 18:45:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Chants italiens à cappella.

Dernier spectacle de la saison !

.

Monastère 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06

English :

Italian a cappella songs.

Last show of the season!

German :

Italienische Gesänge a cappella.

Letzte Vorstellung der Saison!

Italiano :

Canzoni italiane a cappella.

Ultimo spettacolo della stagione!

Espanol :

Canciones italianas a capella.

¡Último espectáculo de la temporada!

L’événement Concert Trio Ascolta Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays Diois