Concert Trio Ascolta Monastère Sainte-Croix
Concert Trio Ascolta Monastère Sainte-Croix dimanche 9 novembre 2025.
Concert Trio Ascolta
Monastère 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-09 18:45:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Chants italiens à cappella.
Dernier spectacle de la saison !
Monastère 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06
English :
Italian a cappella songs.
Last show of the season!
German :
Italienische Gesänge a cappella.
Letzte Vorstellung der Saison!
Italiano :
Canzoni italiane a cappella.
Ultimo spettacolo della stagione!
Espanol :
Canciones italianas a capella.
¡Último espectáculo de la temporada!
L’événement Concert Trio Ascolta Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays Diois