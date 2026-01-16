Concert Trio Barolo Nouzonville

Concert Trio Barolo

6, boulevard Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Avec leur son unique, entre jazz, opéra et musique du monde, les musiciens du Trio Barolo nous embarquent dans un voyage musical autour de la Mare Nostrum de leurs origines.On ferme les yeux, on se sent voyager dans un film de Fellini avec comme seuls bagages, l’émotion, l’humilité, la musicalité et la générosité des musiciens de Barolo taillés pour lesrencontres. Après 10 ans d’aventures musicales et près de 200 concerts, le Trio Barolo fait peau neuve avece Daniel Zimmermann au trombone !Organisation Charleville Action JazzBilletterie

6, boulevard Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

English :

With their unique sound, somewhere between jazz, opera and world music, the musicians of the Trio Barolo take us on a musical voyage around the Mare Nostrum of their origins.you close your eyes and feel like you’re travelling through a Fellini film, with only the emotion, humility, musicality and generosity of the Barolo musicians, who are cut out for encounters. After 10 years of musical adventures and nearly 200 concerts, the Trio Barolo is back with a new look, featuring Daniel Zimmermann on trombone!Organized by: Charleville Action JazzBilletterie

