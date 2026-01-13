Concert Trio CaserO Café associatif des Gallets Rennes
Concert Trio CaserO Café associatif des Gallets Rennes dimanche 8 février 2026.
Concert Trio CaserO Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 8 février, 16h30 Ille-et-Vilaine
Participation libre et consciente
Reprise essentiellement du répertoire neoflklorique bolivien créé par le trio Domínguez/Cavour/Favre dans les années 70.
Trío caserO c’est un trio de trois potes, Kevin Aussel, François Desprez et Françoise Vidaillac, qui se connaissent depuis longtemps et qui se sont dits que tiens ce serait une bonne idée de faire un trio, et voilà. Reprise essentiellement du répertoire neoflklorique bolivien créé par le trio Domínguez/Cavour/Favre dans les années 70.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-08T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-08T17:30:00.000+01:00
1
https://bio.site/cafegallets
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine