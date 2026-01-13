Concert Trio CaserO Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 8 février, 16h30 Ille-et-Vilaine

Participation libre et consciente

Reprise essentiellement du répertoire neoflklorique bolivien créé par le trio Domínguez/Cavour/Favre dans les années 70.

Trío caserO c’est un trio de trois potes, Kevin Aussel, François Desprez et Françoise Vidaillac, qui se connaissent depuis longtemps et qui se sont dits que tiens ce serait une bonne idée de faire un trio, et voilà. Reprise essentiellement du répertoire neoflklorique bolivien créé par le trio Domínguez/Cavour/Favre dans les années 70.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:30:00.000+01:00

1

https://bio.site/cafegallets

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

