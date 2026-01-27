Concert Trio Casero Café des Gallets Rennes Dimanche 8 février, 16h30 Ille-et-Vilaine

Participation libre

Reprise essentiellement du répertoire neoflklorique bolivien créé par le trio Domínguez/Cavour/Favre dans les années 70.

Trío caserO c’est un trio de trois potes, Kevin Aussel, François Desprez et Françoise Vidaillac, qui se connaissent depuis longtemps et qui se sont dits que tiens ce serait une bonne idée de faire un trio, et voilà.

Reprise essentiellement du répertoire neoflklorique bolivien créé par le trio Domínguez/Cavour/Favre dans les années 70.

**En résumé :

**– Participation libre et consciente, sans réservation

– Café ouvert dès 16h pour boire un verre avant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:30:00.000+01:00

1

https://www.facebook.com/events/caf%C3%A9-associatif-des-gallets/concert-trio-casero/2399082200525119 ferme.gallets@laposte.net https://bio.site/cafegallets

Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

