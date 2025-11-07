CONCERT TRIO CAVALCADE Tourcoing

CONCERT TRIO CAVALCADE

2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 21:00:00

2026-03-03

Trio Cavalcade, c’est une union rare, une alchimie généreuse portée par trois solistes de renommée internationale.

Le Trio Cavalcade naît sur scène ; très vite, l’envie s’impose de prolonger cette aventure à deux guitares, en tissant un pont entre musique classique et musique du monde. Pour ce projet, ils s’entourent de Prabhu Édouard, référence incontestée du tabla en Europe. Le trio développe alors une musique aux multiples inspirations Espagne, Brésil, Inde, nourrie de l’univers singulier de Duplessy, où Ravel et Gismonti croisent les rythmes du voyage.

Une musique qui célèbre le partage et l’audace

**Pour réserver **

[tourcoing-jazz-festival.com](https://tourcoing-jazz-festival.com)

03 20 76 98 76

English :

Trio Cavalcade is a rare union, a generous alchemy carried by three internationally renowned soloists.

Trio Cavalcade was born on stage, and it wasn?t long before the desire arose to extend this two-guitar adventure, weaving a bridge between classical and world music. For this project, they teamed up with Prabhu Édouard, Europe?s leading tabla player. The trio develops a music of multiple inspirations Spain, Brazil, India nourished by Duplessy?s singular universe, where Ravel and Gismonti cross paths with the rhythms of travel.

A music that celebrates sharing and audacity

______________

**For bookings:**

[tourcoing-jazz-festival.com](https://tourcoing-jazz-festival.com)

03 20 76 98 76

