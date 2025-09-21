Concert « Trio Cordes et sCie » Cure d’Air Trianon Malzéville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Un trio singulier réunit trois instruments aux sonorités étonnamment complémentaires : la harpe, le violon et la scie musicale. Née d’une rencontre fortuite, leur collaboration mêle influences variées et timbres originaux, autour d’un répertoire de musique classique et de reprises instrumentales.

Avec : Geneviève Monségur au violon, Iréna Marsic à la harpe et Jean-Marc Sivel à la scie musicale.

Cure d’Air Trianon 75 rue Pasteur 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est L’origine de la Cure d’Air Trianon remonte à 1902. À cette époque, Louis Royer, propriétaire d’une brasserie au Point Central de Nancy, souhaitait fonder une annexe d’été à son établissement où, à la belle saison, sa clientèle pourrait passer une journée entière en plein air, avec la possibilité de se restaurer et de se distraire. Il choisit pour cela le coteau de Malzéville, au 75, rue Pasteur.

La réalisation de la Cure d’Air Trianon fut confiée à Georges Biet, architecte à Nancy. Le Grand Hall fut construit par la maison Scherzer, spécialisée en construction métallique. Les 23 grands vitraux – dont seuls 18 subsistent – furent réalisés par Henri Bergé, qui succéda à Jacques Gruber chez Daum. Le nom du site provient du « Trianon », un pavillon construit dans le parc et qui donna son nom au lieu.

La bourgeoisie nancéienne venait s’y restaurer et se divertir durant les beaux jours. Louis Royer mit en place un service de voitures à cheval depuis le Point Central pour véhiculer la clientèle. Parking à proximité

