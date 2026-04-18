Concert Trio Criola voyage afro-latin Café de l’Orme Biscarrosse
Concert Trio Criola voyage afro-latin Café de l’Orme Biscarrosse samedi 18 avril 2026.
Concert Trio Criola voyage afro-latin
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Voyageurs infatigables, navigateurs musicaux traversant l’Océan Atlantique sous le soleil des tropiques, ces trois musiciens répandent leur énergie solaire partout où ils accostent.
Des rythmes et mélodies irrésistibles venues du Cap-Vert, du Brésil, ou encore d’Angola et des Caraïbes.
Un voyage vivant et intime, bercé de chaleur et de joie ! .
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 17 20 97 amisbiblio@gmail.com
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English : Concert Trio Criola voyage afro-latin
L’événement Concert Trio Criola voyage afro-latin Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs