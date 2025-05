Concert Trio d’anches ‘Oubradous’ – Impasse Notre Dame Trois-Palis, 16 mai 2025 20:30, Trois-Palis.

Charente

Concert Trio d'anches 'Oubradous' Impasse Notre Dame Eglise Notre-Dame Trois-Palis Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

De passage en Charente, ce trio d’anches nous propose un programme autour de Mozart, Ange, Flégier et Beethoven

.

Impasse Notre Dame Eglise Notre-Dame

Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 97 36 71 resa@commixtus.fr

English :

Visiting the Charente region, this reed trio presents a program featuring Mozart, Ange, Flégier and Beethoven

German :

Auf der Durchreise durch die Charente bietet uns dieses Rohrblatt-Trio ein Programm rund um Mozart, Ange, Flégier und Beethoven

Italiano :

Questo trio di ance sarà in Charente per un programma di musiche di Mozart, Ange, Flégier e Beethoven

Espanol :

Este trío de cañas estará en Charente para un programa de música de Mozart, Ange, Flégier y Beethoven

