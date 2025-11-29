Concert trio de choeurs basques Saint-Jean-le-Vieux

Concert trio de choeurs basques

Eglise Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Chorale mixte Aupa Kantuz d’Anglet (chants variés en basque, espagnol, français, italien, russe, latin), chef de choeur Jonathan Marteel. Choeurs d’hommes Gurekin d’Arcangues, chef de choeur Patricia Arhancet. Chorale mixte Xurxulak de Louhossoa chef de choeur Patricia Arhancet. .

Eglise Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 10

