Concert Trio du bled Salle Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers

Concert Trio du bled

Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Concert de Trio du Bled , avec Titi Robin à la guitare, bouzouq et oud, Tobie Koppe et Vincent Couprie aux percussions.

Les bénéfices iront à l’association 100 pour 1 , en partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Nueil-Les-Aubiers, La citoyenne et CCFD Terre Solidaire.

Réservation auprès du Centre Socio-Culturel accueil@cscnla.fr ou la Citoyenne 06.98.38.31.73 ou sur HelloAsso. .

