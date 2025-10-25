Concert Trio en chansons Kfé du Port Plougasnou
Concert Trio en chansons Kfé du Port Plougasnou samedi 25 octobre 2025.
Concert Trio en chansons
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Le Kfé du Port vous propose un concert trio Bernard et ses Bernardettes pour animer cette soirée de vacances ! Ouvert à tous, venez nombreux !
Entrée libre participation. .
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Trio en chansons Plougasnou a été mis à jour le 2025-10-18 par OT BAIE DE MORLAIX