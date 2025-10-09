Concert Trio Ezekiel Chemin Henri IV Bizanos
Concert Trio Ezekiel Chemin Henri IV Bizanos jeudi 9 octobre 2025.
Concert Trio Ezekiel
Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Au programme
Maurice RAVEL (1875 1937)
Prélude en la
Adaptation pour trio de Peio Çabalette (2‘)
Jean-Sébastien BACH (1685 1750)
Variations Goldberg (extraits) (30’)
Maurice RAVEL
Trois oiseaux du paradis
Adaptation pour trio de Joël Merah (3´)
ENTRACTE
Marc MELLITS (né à Baltimore en 1966)
Tapas (18’)
Maurice RAVEL (1875 1937)
Pavane pour une infante défunte (5’)
Marina BEHERETCHE , violon
Aude FADE, alto
Emmanuelle BACQUET, violoncelle
La musique de Marc Mellits est interprétée aux États-Unis, au Canada et en Europe, notamment par le Quatuor Debussy. Sa musique est influencée par le minimalisme et la musique rock et est identifiée avec une tendance stylistique post-minimaliste. Il compose souvent pour la guitare électrique et autres instruments amplifiés. En 2004, Mellits reçoit le prix de la Fondation pour l’art contemporain de New York. (…) .
Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
English : Concert Trio Ezekiel
German : Concert Trio Ezekiel
Italiano :
Espanol : Concert Trio Ezekiel
L’événement Concert Trio Ezekiel Bizanos a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Pau