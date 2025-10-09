Concert Trio Ezekiel Chemin Henri IV Bizanos

Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Au programme

Maurice RAVEL (1875 1937)

Prélude en la

Adaptation pour trio de Peio Çabalette (2‘)

Jean-Sébastien BACH (1685 1750)

Variations Goldberg (extraits) (30’)

Maurice RAVEL

Trois oiseaux du paradis

Adaptation pour trio de Joël Merah (3´)

ENTRACTE

Marc MELLITS (né à Baltimore en 1966)

Tapas (18’)

Maurice RAVEL (1875 1937)

Pavane pour une infante défunte (5’)

Marina BEHERETCHE , violon

Aude FADE, alto

Emmanuelle BACQUET, violoncelle

La musique de Marc Mellits est interprétée aux États-Unis, au Canada et en Europe, notamment par le Quatuor Debussy. Sa musique est influencée par le minimalisme et la musique rock et est identifiée avec une tendance stylistique post-minimaliste. Il compose souvent pour la guitare électrique et autres instruments amplifiés. En 2004, Mellits reçoit le prix de la Fondation pour l’art contemporain de New York. (…) .

Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

