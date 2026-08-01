Informations pratiques

Davignac

Concert Trio Farella

Davignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert en l’église de Davignac avec le Trio Farella, piano, violon et violoncelle Agnès Longevialle, Fiona Richards et Emma Audureau

Au programme Bach, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Stravinsky et Chostakovitch

Participation libre .

Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 96 66 08

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English : Concert Trio Farella

L’événement Concert Trio Farella Davignac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze