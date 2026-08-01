AGENDA · Davignac
Concert Trio Farella Davignac
vendredi 14 août 2026 · Davignac
Informations pratiques
Davignac
Concert Trio Farella
Davignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert en l’église de Davignac avec le Trio Farella, piano, violon et violoncelle Agnès Longevialle, Fiona Richards et Emma Audureau
Au programme Bach, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Stravinsky et Chostakovitch
Participation libre .
Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 96 66 08
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English : Concert Trio Farella
L’événement Concert Trio Farella Davignac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze