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AGENDA · Péret-Bel-Air

Concert Trio Farella Péret-Bel-Air

vendredi 7 août 2026 · Péret-Bel-Air

Concert Trio Farella Péret-Bel-Air

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise
Ville
19300 Péret-Bel-Air
Département
Corrèze
Tarif

Péret-Bel-Air

Concert Trio Farella

Eglise Péret-Bel-Air Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert trio piano, violon, violoncelle
Merci à Agnès, Fiona et Emma de nous offrir ce moment qui s’annonce hors du temps ⭐️
RDV à l’Eglise de Péret Bel Air
Participation au chapeau   .

Eglise Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   lesepices@bechamail.fr

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English : Concert Trio Farella

L’événement Concert Trio Farella Péret-Bel-Air a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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