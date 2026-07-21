AGENDA · Péret-Bel-Air
Concert Trio Farella Péret-Bel-Air
vendredi 7 août 2026 · Péret-Bel-Air
Informations pratiques
Péret-Bel-Air
Concert Trio Farella
Eglise Péret-Bel-Air Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert trio piano, violon, violoncelle
Merci à Agnès, Fiona et Emma de nous offrir ce moment qui s’annonce hors du temps ⭐️
RDV à l’Eglise de Péret Bel Air
Participation au chapeau .
Eglise Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lesepices@bechamail.fr
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English : Concert Trio Farella
L’événement Concert Trio Farella Péret-Bel-Air a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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