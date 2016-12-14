[Concert] Trio Giocoso Rocquemont

[Concert] Trio Giocoso

Rue de l’Église Rocquemont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Fêtons l’approche de Noël dans la splendide église de Rocquemont

L’association Haut les cœurs vous donne donc rendez-vous

dimanche 14 décembre à 16h

pour une heure de musique alliant baroque au jazz, portée par trois musiciens plein de talent et d’énergie le Trio Giocoso .

⚠️ Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence par mail

hautlescoeurs60@gmail.com

L’entrée est libre — un chapeau passera pour soutenir les artistes

Et pour prolonger la magie, un moment convivial vous attend à la fin du concert ✨

Rue de l’Église Rocquemont 60800 Oise Hauts-de-France hautlescoeurs60@gmail.com

English :

Celebrate the approach of Christmas in the splendid church of Rocquemont

The association Haut les c?urs invites you to join us

? Sunday December 14th at 4pm

for an hour of music combining baroque and jazz, performed by three talented and energetic musicians, the Trio Giocoso .

?? For better organization, please confirm your attendance by e-mail

hautlescoeurs60@gmail.com

Admission is free ? a hat will be passed around to support the artists ?

And to prolong the magic, a convivial moment awaits you at the end of the concert?

