[Concert] Trio Giocoso Rocquemont
[Concert] Trio Giocoso Rocquemont dimanche 14 décembre 2025.
[Concert] Trio Giocoso
Rue de l’Église Rocquemont Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Fêtons l’approche de Noël dans la splendide église de Rocquemont
L’association Haut les cœurs vous donne donc rendez-vous
dimanche 14 décembre à 16h
pour une heure de musique alliant baroque au jazz, portée par trois musiciens plein de talent et d’énergie le Trio Giocoso .
⚠️ Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence par mail
hautlescoeurs60@gmail.com
L’entrée est libre — un chapeau passera pour soutenir les artistes
Et pour prolonger la magie, un moment convivial vous attend à la fin du concert ✨
Rue de l’Église Rocquemont 60800 Oise Hauts-de-France hautlescoeurs60@gmail.com
English :
Celebrate the approach of Christmas in the splendid church of Rocquemont
The association Haut les c?urs invites you to join us
? Sunday December 14th at 4pm
for an hour of music combining baroque and jazz, performed by three talented and energetic musicians, the Trio Giocoso .
?? For better organization, please confirm your attendance by e-mail
hautlescoeurs60@gmail.com
Admission is free ? a hat will be passed around to support the artists ?
And to prolong the magic, a convivial moment awaits you at the end of the concert?
