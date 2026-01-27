Concert Trio Hommage à Brassens Place des Marronniers Aurec-sur-Loire

Concert Trio Hommage à Brassens

Place des Marronniers Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’Université pour tous et les Amis du Vieil Aurec vous propose un concert en hommage à Georges Brassens.

Place des Marronniers Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

English :

The Université pour tous and the Amis du Vieil Aurec present a concert in tribute to Georges Brassens.

