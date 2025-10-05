Concert Trio I Mancini Charleval

Salle Charles IX 87 Grande Rue Charleval

Début : 2025-10-05 17:00:00

Pour commencer cette nouvelle saison en musique, le Forum des Arts vous convie à son prochain concert

CONCERT CLASSIQUE (Piano, clarinette, violoncelle), Dimanche 5 octobre à 17H00, salle Charles IX de Charleval.

Avec le trio I Mancini constitué de Stéphanie Aliotti au violoncelle, Jean Paul Vilain à la clarinette et Josquin Fouillaron au piano.

Le trio I Mancini nous proposent un voyage consacré à la musique de chambre au cours duquel vous pourrez apprécier des œuvres variées issues des périodes classique, romantique et moderne. Au programme des duos et des trios, les évocations poétiques de Schumann, l’Espagne colorée de Granados, la musique espiègle et ironique de Satie et quelques surprises en forme de sérénade romantique !

Dimanche 5 octobre, 17h00, Salle Charles IX à Charleval

Participation libre au chapeau

Renseignements au 06 14 22 50 10

contact@forumdesarts27@gmail.com .

Salle Charles IX 87 Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 14 22 50 10

